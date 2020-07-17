В Госдуме выступили против смягчения запрета на сброс отходов в Байкал

https://static.news.ru/photo/a5590e18-c82b-11ea-8db4-fa163e074e61_660.jpg Байкал Фото: pixabay.com

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предостерёг Минприроды от разрешения захоронения отходов, в том числе радиоактивных веществ, на территории центральной экологической зоны Байкала.

Глава комитета Владимир Бурматов направил в ведомство письмо, в котором выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с подготовкой изменений в постановление правительства РФ от 30 августа 2001 года об утверждении перечня видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкала.

Минприроды готовит изменения в постановление и предлагает разрешить обезвреживать отходы путём сжигания без очистки выбросов, сбрасывать их в водные объекты, допускает наземное и подземное захоронение отходов, в том числе радиоактивных веществ. Также предлагается разрешить использование лесов с применением опасных средств защиты растений авиацией при борьбе с вредителями леса. Кроме того, одно из изменений в постановление разрешает рубку леса, добычу минеральных, термальных и радоновых вод и строительство зданий для развития экономических зон туристско-рекреационного типа.

Предлагаемые Минприроды изменения могут привести к негативным и необратимым экологическим последствиям для озера Байкал, — цитирует РИА Новости письмо Бурматова.

Ранее глава кабинета министров России Михаил Мишустин распорядился создать правительственную комиссию по охране озера Байкал. Комиссия будет обеспечивать согласованность действий федерального центра с органами исполнительной власти Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края при решении задач по охране Байкала как уникальной экосистемы и объекта всемирного природного наследия. Среди задач правительственной комиссии — государственный экологический мониторинг экосистемы озера, реализация инвестпроектов на территории Байкала, а также международное сотрудничество в области охраны водоёма.

Позднее суд Бурятии приостановил строительство китайского завода по производству питьевой воды в посёлке Култук на берегу Байкала. Участки для строительства общей площадью более 307 тыс. кв. метров и стоимостью более 12 млн рублей предоставлены с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории. Они пересекаются с государственным лесным фондом, один из них находится на расстоянии примерно 11 метров от воды озера Байкал, что нарушает закон о 20-метровой общедоступной зоне у водоёма.

На данных участках пекинская холдинговая компания «Колодец земли» планировала построить завод по розливу байкальской воды. Ранее на участках начались предварительные исследовательские работы, писал NEWS.ru.

Байкал является самым глубоким озером на планете. Его вода настолько прозрачна, что весной видимость может достигать 40 метров в глубину, летом она снижается до 10 метров. Озеро отличается уникальным разнообразием флоры и фауны.