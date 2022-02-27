В Госдуме рассказали о планах по развитию жилищной сферы к 2030 году

К 2030 году в России планируют ввести более миллиарда квадратных метров жилья, рассказал председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он также добавил, что согласно Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года примерно две трети россиян смогут легче купить или арендовать жилплощадь, пишет «Парламентская газета».

Стратегическая задача на ближайшую десятилетку: ввод более миллиарда квадратных метров жилья в 2020-2030 годах, а также обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья для не менее чем двух третей граждан страны, — уточнил Пахомов.

Он пояснил: план будет реализован благодаря увеличению объёмов жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год. При этом для многоквартирных домов увеличенный ввод жилья в эксплуатацию составит 140 миллионов квадратных метров по сравнению с 82,2 миллионами «квадратов» в прошлом году.

Это позволит более чем на 20 процентов обновить жилой фонд к 2030 году. В итоге улучшить жилищные условия смогут не менее пяти миллионов семей в год, — резюмировал Пахомов.

Ранее спрос на жильё в крупных городах вырос на 10–15%, несмотря на рост цен на фоне обострения геополитической ситуации и подорожания стройматериалов. По мнению экспертов, пока цены продолжат рост, но позже спрос начнет снижаться, а ставки на ипотеку увеличатся.