Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 10:06

В Госдуме рассказали, как никогда не работавшему россиянину получить пенсию

Депутат Говырин: никогда не работавшим россиянам полагается социальная пенсия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Никогда не работавший россиянин может получать пенсию, но только социальную, заявил Lenta.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Для получения страховых выплат в 2026 году требуется наличие минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, в противном случае назначается иная категория выплат.

С 1 апреля 2026 года размер выплат для людей без трудового стажа составляет 9 424 рублей в месяц. Пенсия начисляется мужчинам, достигшим 69 лет в 2026-2027 годах, и женщинам, достигшим 64 лет в 2026-2027 годах.

Но реальная выплата может быть выше этой суммы. Неработающему пенсионеру, у которого общее материальное обеспечение ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, назначается социальная доплата до этого уровня, — отметил Говырин.

При расчете учитывается не только сама пенсия, но и дополнительные денежные пособия. Благодаря социальным доплатам до регионального прожиточного минимума, реальный доход человека без стажа может оказаться выше базовой суммы, подытожил парламентарий.

Общество
пенсии
выплаты
надбавки
пенсионеры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.