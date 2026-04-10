В Госдуме рассказали, как никогда не работавшему россиянину получить пенсию Депутат Говырин: никогда не работавшим россиянам полагается социальная пенсия

Никогда не работавший россиянин может получать пенсию, но только социальную, заявил Lenta.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Для получения страховых выплат в 2026 году требуется наличие минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, в противном случае назначается иная категория выплат.

С 1 апреля 2026 года размер выплат для людей без трудового стажа составляет 9 424 рублей в месяц. Пенсия начисляется мужчинам, достигшим 69 лет в 2026-2027 годах, и женщинам, достигшим 64 лет в 2026-2027 годах.

Но реальная выплата может быть выше этой суммы. Неработающему пенсионеру, у которого общее материальное обеспечение ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, назначается социальная доплата до этого уровня, — отметил Говырин.

При расчете учитывается не только сама пенсия, но и дополнительные денежные пособия. Благодаря социальным доплатам до регионального прожиточного минимума, реальный доход человека без стажа может оказаться выше базовой суммы, подытожил парламентарий.