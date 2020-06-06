В Госдуме раскритиковали новые правила медосвидетельствования водителей

https://static.news.ru/photo/3c931856-a7ec-11ea-bf7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый проект Минздрава по медосвидетельствованию водителей автотранспорта вызывает вопросы. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич. По его словам, с точки зрения его практической реализации неясно, как за пять минут врач будет определять наличие у человека алкогольной зависимости.

Будет ли это какая-то симптоматика, психологические тесты или ещё что? Во-вторых, насколько я понял, люди, у которых врач заподозрил наличие зависимости, должны будут сдать анализ за свой счёт и пройти тест. Не получим ли мы большое количество претензий и жалоб на работу наркологов в случаях, когда тест будет отрицательным? — заметил Менделевич в интервью РИА Новости.

Депутат считает, что тест на алкоголизм можно включить в план всеобщей диспансеризации. Проект, по его мнению, нуждается в доработке по части изучения механизма проверок, их стоимости и порядка оплаты.

Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в правила о медицинском освидетельствовании. Согласно инициативе, не все водители должны будут сдавать анализы для диагностики употребления спиртного.

Тестирование крови или мочи будет необходимо только при соответствующем заключении психиатра или нарколога. Они будут выявлять синдромы заболеваний, которые являются противопоказанием для вождения транспортных средств, писал NEWS.ru.