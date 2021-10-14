В Госдуме раскритиковали идею ограничить россиян в правах сферы ЖКХ

Предложение Торгово-промышленной палаты лишить россиян права выбирать управляющую компанию может привести к серьёзной социальной напряжённости. Подобные решения нужно обсуждать публично, сообщил для Lenta.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат заявил, что в сфере ЖКХ множество проблем, коррупции и нарушений прав граждан, есть большие вопросы к работе жилищных компаний.

Если предлагается граждан лишить права выбирать управляющую компанию, то я думаю, что это будет негативно воспринято как минимум теми гражданами, у кого существуют товарищества. Тогда спрашивается, зачем проводилась жилищная реформа и появлялась такая форма управления многоквартирным домом. То есть предлагается признать её неэффективной? Зачем лишать граждан права управлять собственным домом, если у них всё выстроено и всё работает? Я скептически к этому отношусь, — сказал Нилов.

Он добавил, что такой законопроект, если он поступит в Госдуму, нужно обсуждать с экспертами и представителями общественности.

Ранее в Торгово-промышленной палате РФ заявили, что граждане могут лишиться права выбирать управляющую компанию. По словам экспертов, это полномочие передадут региональным операторам по управлению жильём. При этом деньги на возмещение ущерба в случае аварий будут собирать с жильцов дома.