В Госдуме призвали вакцинироваться от COVID перед оформлением ипотеки

Перед оформлением ипотеки всем членам семьи, или тем, от кого зависит материальное благополучие, стоит вакцинироваться от COVID-19, призвала в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы и глава парламентского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она отметила, что заболевший человек рискует потерять работу и возможность выплачивать кредит.

Спикер также посоветовала «очень осторожно» подходить к решению проблемы — «я беру ипотечный кредит под единственное жильё», так как гражданин может его лишиться.

Надо учитывать ситуацию — разгар эпидемии COVID-19. Я не была сторонницей ситуации, когда загоняли людей, завлекали низкими ставками, причём людей без устойчивого финансового положения. Надо тщательно отбирать клиентов для гарантированного возврата ипотеки. Это единственный случай, когда единственное жильё вас не спасает — квартиру, ставшую предметом залога, у вас могут отобрать, и вы окажетесь на улице, — добавила Хованская.

По её словам, такие прецеденты были, но речь шла о «больших квартирах», не об «однушках» или комнатах в коммуналке. Депутат считает, что ипотечный механизм нужен, но он не должен быть основным, хотя это выгодно, в первую очередь, застройщикам, «а что будет с человеком, который не справится с кредитом — это их не волнует».

Нужно обращать больше внимания на строительство жилищного фонда социального назначения, строить наёмные дома. Сейчас только об этом начали говорить через несколько лет после того, как мы в жилищном кодексе сделали раздел для лиц с невысоким уровнем дохода. А то у нас и социальное жильё для малоимущих прекратили строить, а наёмных домов только пять на всю страну. Это же смешно, — резюмировала Хованская.

С 1 октября крупнейшие российские банки поднимут ставки по ипотеке. В Сбербанке, например, повышение базовой ставки по основным программам составит 0,4 процентного пункта (п. п.). Ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков вырастет на 0,3 п. п. Рост ключевой ставки по решению Центробанка стал причиной повышения ипотечных ставок и в других кредитных организациях. Например в Газпромбанке их увеличили на 0,3 п. п. с 27 августа.

Ранее в России ставка по потребительским кредитам достигла 12,4%, в прошлом году показатель находился на уровне 10,1%. Согласно новой статистике, к концу 2021 года максимальные ставки по кредитам для физических лиц могут увеличиться до 22%.