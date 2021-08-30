В Госдуме призвали облегчить москвичам поступление в вуз на бюджетное место

Вице-спикер нижней палаты парламента, кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва Пётр Толстой призвал увеличить количество бюджетных мест в столичных вузах.

Без смены поколений невозможно представить себе развитие любой отрасли. Нам важно, чтобы в наших поликлиниках, больницах, детских садах, школах, социальных центрах работали молодые люди из нашего города. Считаю, что нам необходимо кратное увеличение бюджетных квот для жителей Москвы в вузах, где обучают социально важным и востребованным профессиям, — подчеркнул Толстой.

Согласно указу Владимира Путина, в ближайшие несколько лет в российских университетах появятся 45 тысяч дополнительных бюджетных мест, из которых до 70% оставят для абитуриентов из регионов. Толстой назвал такую меру крупной формой социальной поддержки. Также он отметил, что около 60% выпускников смогут поступить на бюджет, и подчеркнул, что не знает страну, в которой «может быть такой широкий доступ к бесплатному высшему образованию».

Ранее вузы открыли дополнительный набор абитуриентов, связанный с отсутствием в этом году «второй волны» поступающих.