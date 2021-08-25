Вузы объявили допнабор из-за отмены второй волны зачисления

Некоторые университеты, в том числе и ведущие, объявили о дополнительном наборе абитуриентов. Это связано с отменой второй волны зачисления в этом году. Об этом сообщил «Коммерсант».
О соответствующем решении
Иркутский, Севастопольский и Воронежский госуниверситеты также объявили допнабор. В них сообщили о чрезвычайном спросе на бюджетные места среди абитуриентов. Конкурс составляет 27 человек на место.
Ранее в Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы и позволить абитуриентам самостоятельно выбрать, результаты какого экзамена будут учитываться при зачислении. Согласно документу, поступить в вуз можно будет по результатам ЕГЭ, общеобразовательному вступительному испытанию, проводимому самим вузом, или вступительному испытанию на базе профессионального образования.