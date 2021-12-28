В Госдуме предложили запретить чиновникам встречать Новый год за границей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев внёс предложение, запрещающее чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников, передаёт РИА Новости. По его мнению, эта мера будет способствовать развитию внутреннего туризма, так как чиновники на себе ощутят все его «болевые точки».

Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю, — отметил Хамзаев.

Он добавил, что отдых для россиян должен быть дешевле, комфортнее и приятнее. А чиновники, по его словам, как раз должны решать проблемы внутреннего туризма, а не ехать «на уже готовые сервисные площадки на мировом пространстве».

Сам Хамзаев планирует провести новогодние праздники у себя в регионе — Республике Дагестан. Также депутат пообещал продвигать среди чиновников идею отдыха внутри России. Он отметил, что многие его уже поддержали в этом.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в первую пятёрку стран по темпам восстановления внутреннего туризма. Как сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, несмотря на то что люди до сих пор опасаются путешествовать из-за пандемии коронавируса, на туристическом рынке страны заметна тенденция на восстановление.