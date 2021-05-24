В Госдуме предложили выделить субсидии на безопасность детских лагерей

https://static.news.ru/photo/1b42cef2-bc64-11eb-9756-96000091f725_660.jpg Фото: Gennadii Khameliyanin / Global Look Press

В России усилены антитеррористические требования для детских лагерей. Однако средств на их обеспечение у этих организаций может не оказаться. Зампред думского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко предлагает предусмотреть для них субсидии, пишет «Парламентская газета».

В соответствии с новыми требованиями к безопасности лагеря разделены на четыре категории. Для каждой из них разработан свой комплекс мер по противодействию угрозе теракта.

По данным СМИ, сейчас новым требованиям соответствуют больше половины лагерей на юге России. В остальных выявлены различные нарушения. Костенко отметила, что организациям, которые не могут в полной мере обеспечить безопасность отдыхающих детей, необходимо помочь приобрести всё необходимое.

Она указала, что сферу детского отдыха охватил кризис, поскольку в прошлом году летние смены были отменены и лагерям пришлось вернуть деньги за путёвки. Кроме того, многие из них так и не получили поддержку от властей.

Мы предлагаем заложить субсидии на охранные мероприятия для детских лагерей в программу развития образования или, если будут готовить отдельное постановление о поддержке именно детских лагерей, то в этот документ. Когда правительство вводит новые требования, нужно задуматься, откуда брать на них средства, — сказала парламентарий изданию.

Она добавила, что больших лагерей, к которым предъявляются самые строгие требования по безопасности, немного. Большинство организаций, скорее всего, сами справятся с поставленными задачами. Они включают затраты на безопасность в стоимость путёвок, а программа кешбэка поможет наполнить их отдыхающими.

Ранее сообщалось, что правительство выделит 5 млрд рублей на реализацию программы детского туристического кешбэка. По этой программе за детский отдых родителям могут возместить 50% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.