В российском законодательстве могут закрепить понятие «молодой учёный». Соответствующий законопроект, который устанавливает этот термин и прописывает меры господдержки для этой категории, внесён в Госдуму.
Как следует из документа, молодым учёным считается работник образовательной или научной организации со степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет или степенью доктора наук до 40 лет. Таковыми также проект закона признаёт аспиранта, исследователя или преподавателя вуза без учёной степени в возрасте до 30 лет,
Как отмечают авторы инициативы, сейчас эта категория регламентирована только в подзаконных нормативных правовых актах. Однако они сочли необходимым закрепить термин «молодой учёный» в главном профильном законе «О науке и государственной научно-технической политике».
В качестве мер господдержки деятелей науки и их исследований предложены содействие их участию в научных обменах, а также «создание условий для создания и развития деятельности объединений молодых учёных».
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия возможен усилиями талантливых и азартных молодых учёных.
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