https://static.news.ru/photo/dd6bddaa-4ccd-11ea-b9d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В российском законодательстве могут закрепить понятие «молодой учёный». Соответствующий законопроект, который устанавливает этот термин и прописывает меры господдержки для этой категории, внесён в Госдуму.

Как следует из документа, молодым учёным считается работник образовательной или научной организации со степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет или степенью доктора наук до 40 лет. Таковыми также проект закона признаёт аспиранта, исследователя или преподавателя вуза без учёной степени в возрасте до 30 лет, передаёт ТАСС.

Как отмечают авторы инициативы, сейчас эта категория регламентирована только в подзаконных нормативных правовых актах. Однако они сочли необходимым закрепить термин «молодой учёный» в главном профильном законе «О науке и государственной научно-технической политике».

В качестве мер господдержки деятелей науки и их исследований предложены содействие их участию в научных обменах, а также «создание условий для создания и развития деятельности объединений молодых учёных».

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия возможен усилиями талантливых и азартных молодых учёных.