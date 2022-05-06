В Госдуме предложили снизить кредитную ставку для предпринимателей Депутат Госдумы Топилин предложил снизить кредитную ставку для предпринимателей

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Сейчас заёмщики-организации, которые взяли кредит с переменной ставкой, могут воспользоваться переходным периодом, в течение которого начисляющиеся проценты не превышают определённый лимит. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин предложил снизить лимит в соответствии с новой ключевой ставкой, которая составляет 14%, пишет «Парламентская газета».

Мы же принимали это решение в условиях, когда ключевая ставка была 20%. А сейчас она опустилась до 14%. Плавающая ставка при этом значении «ключа», можно предположить, находится на уровне 16–17%. В то же время верхняя планка по процентам в третьем месяце переходного периода стоит на уровне 16,5%. Поэтому мы и задали вопрос, не стоит ли последнюю эту ставку уменьшить, — отметил Топилин.

По его словам, данную инициативу уже начали обсуждать с Минэкономразвития и Центробанком. Топилин также предложил продлить крайний срок на возможность получения кредита для организации по плавающей ставке. Политик считает, что не все предприятия могут успеть собрать все необходимые документы и пройти все процедуры для получения займа к 1 июня.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что россиянам не стоит выдавать кредиты, если они тратят на погашение существующих задолженностей около 50–60% дохода. Он подчеркнул, что закредитованность граждан России «вызывает вопросы» и что её нужно снижать.