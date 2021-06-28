В Госдуме предложили штрафовать фотографов с животными

Сейчас в российском законодательстве предусмотрена только уголовная ответственность за издевательства над животными. Так как не все противоправные деяния являются преступлением, в Госдуме подготовили поправки в КоАП, устанавливающие штрафы за нарушения закона об ответственном обращении с животными, пишет «Парламентская газета».

Документ разработан главами думских комитетов по экологии и госстроительству Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенинниковым. Согласно ему, за выброшенное на улицу животное гражданина могут оштрафовать на сумму от полутора до трёх тысяч рублей, должностное лицо — на 5–15 тысяч рублей, а организацию — на 15–30 тысяч рублей.

Бурматов отметил, что за жестокое обращение с животным грозит уголовная ответственность, но только в том случае, если оно погибло или было покалечено. Однако если ему причиняют страдание или морят голодом, то наказания как такового нет. Депутаты предлагают вести штрафы на суммы до 15, 30 и 100 тысяч рублей для физических, должностных и юридических лиц соответственно.

Они также предлагают штрафовать тех, кто заводит дома диких животных из списка запрещённых, и фотографов, которые зарабатывают на снимках отдыхающих с такими питомцами.

Кроме того, в проекте предусмотрена ответственность цирков, зоопарков и дельфинариев за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Рассмотрением подобных административных дел будет заниматься Росприроднадзор. По словам Бурматова, проект уже получил одобрение в правительстве и Совфеде.

Ранее зоозащитники рассказали, что в России нелегально продолжают проводиться собачьи бои, запрещённые ещё в 2018 году. В основном процветают такие мероприятия в кавказских республиках.