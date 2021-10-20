В Госдуме предложили сделать ПЦР-тестирование бесплатным

В Госдуме предложили расширить ПЦР-тестирование на COVID за счёт госбюджета. По мнению парламентариев, это позволит своевременно выявлять заразившихся и тем самым прерывать распространение инфекции, пишет «Коммерсант».

Инициатива принадлежит депутатам от КПРФ Алексею Куринному и Сергею Казанкову. С ней они обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутаты пояснили, что во многих регионах отсутствует возможность массового тестирования жителей с признаками ОРВИ. Однако, по данным различных источников, примерно половина из них заражены именно коронавирусом. Эти люди вынуждены обращаться в перегруженные поликлиники. Кроме того, они продолжают ходить на работу, посещают общественные места, распространяя тем самым инфекцию,

Авторы идеи добавили, что регулярное тестирование необходимо также проводить в организованных коллективах, которые работают или учатся в закрытых помещениях.

Парламентарии отметили, что сейчас бесплатное тестирование — сфера ответственности регионов и бизнеса. Однако большинство из них не могут позволить себе подобные расходы. Депутаты считают , что тестирование населения за счёт федерального бюджета снизит траты государства на лечение заболевших.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости в ближайшее время сбить темпы распространения коронавируса в стране. Он призвал расширить объёмы тестирования для своевременного выявления заболевших, а также активнее наращивать темпы вакцинации.