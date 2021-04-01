В Госдуме предложили полиции мониторить автоблогеров в соцсетях

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Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил создать ГИБДД спецподразделение по мониторингу социальных сетей, чтобы преждевременно выявлять блогеров-лихачей, которые ездят по «встречке» и тротуарам. Так он прокомментировал резонансное ДТП с участием блогера Эдварда Била.

Я думаю, что надо уже в Госавтоинспекции создавать специальное подразделение, которое мониторит соцсети, выявляет таких вот ухарей, выкладывающих в том числе и видео своих «художеств»: езда по тротуарам, по встречке и так далее. А дальше — дело техники, как их поймать и наказать, — сказал парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что российское законодательство имеет достаточно статей, чтобы «таких деятелей привлечь к ответственности».

Массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы произошло 1 апреля. Спорткар Audi RS6 выехал на встречную полосу. За рулём находился блогер Эдвард Бил, который не является владельцем машины. В его крови не было обнаружено следов алкоголя. Спорткар был снят учёта в январе этого года и ездил по подложным номерам. На этой машине было совершено более 566 нарушений ПДД. Только за этот год автомобиль 420 раз превысил скорость. В спорткаре было обнаружено пневматической ружьё.

Как сообщал NEWS.ru, московская полиция возбудила уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била после массового ДТП в центре Москвы. До избрания меры пресечения он был задержан.