В Госдуме посмеялись над «украинским происхождением» трёх богатырей

https://static.news.ru/photo/5b7f8f94-9add-11eb-8464-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Луковский/РИА Новости

Версию о том, что русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович имеют украинское происхождение, прокомментировал первый замглавы думского комитета по культуре Александр Шолохов. По его словам, оспаривать подобные измышления украинских историков и филологов глупо и смешно.

Уже много было сообщений о древних украх, строительстве пирамид — это из звеньев той же самой цепи. Я думаю, это больше к психиатрам, — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Украинские учёные считают, что Россия присвоила себе историю их страны и её персонажей. По их мнению, у жителей Московского царства богатырей появиться не могло из-за «крепкого кулака царя-батюшки».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» предложил на государственном уровне переименовать Россию в Московию. При этом он не уточнил, чем будет выгодно для Украины переименование соседнего государства.