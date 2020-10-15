В Госдуме положительно отнеслись к идее ввести QR-коды для ночных клубов

https://static.news.ru/photo/05d4f064-0ee4-11eb-a342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме поддержали введение в ночных клубах Москвы системы идентификации посетителей. В частности, об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин.

Естественно, в этих местах нарушается всяческий режим: не соблюдаются социальная дистанция и масочный режим, — цитирует его «Москва 24».

По мнению Говорина, посетителей таких заведений нужно регистрировать, чтобы потом оповестить всех, кто присутствовал в помещении, если у кого-то обнаружится коронавирус. Он добавил, что эти меры очень поступательны и постепенны. Кроме того, они в полной мере соответствуют складывающейся ситуации.

Как писал NEWS.ru, посетителей московских ночных клубов и развлекательных заведений обяжут сканировать QR-коды или отправлять СМС на специальный номер 7377. С инициативой таких мер выступили власти столицы для предотвращения распространения коронавируса.