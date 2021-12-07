В Госдуме одобрили поправки в законопроект об индексации маткапитала

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во вторник в третьем, окончательном чтении поправку в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно документу, с 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала будет производиться не по прогнозируемой, а по фактической инфляции.

Предложение о нововведении в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» внесла вице-спикер Госдумы единоросс Анна Кузнецова. Сообщается, что размер материнского капитала необходимо будет ежегодно пересматривать с 1 февраля текущего года. При этом изменения суммы выплат будут начисляться, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Они также будут приведены в соответствие с коэффициентом индексации, определяемым правительством России.

Кроме того, в таком же порядке будет проводится и пересмотр размера оставшейся части суммы этой выплаты.

Также, согласно законопроекту, до 1 февраля 2022 года изменился и размер материнского капитала, который теперь будет установлен на действующем уровне: 483 881 рублей за первого ребенка, 639 431 — за второго и последующих. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее стало известно, что за всё время действия программы поддержки семей с детьми материнский капитал получили почти 12 млн россиян. При этом, по данным Минтруда, более 80% семей вложили средства маткапитала на улучшение жилищных условий.