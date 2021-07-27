В Госдуме оценили идею изымать загранпаспорта у должников

Изъятие у должников заграничных паспортов будет абсолютно избыточной мерой. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По мнению парламентария, вполне достаточно запрета выезда за границу должникам.

Если Федеральная служба судебных приставов не доверяет таможенной, не доверяет сотрудникам паспортного контроля при пересечении границ, то другое дело, — сказала Бессараб.

Она пояснила, что когда у гражданина есть долг, то он может погасить его в онлайн-режиме в течение получаса. При этом для того чтобы вернуть свой загранпаспорт, человеку придётся обращаться в миграционные компании, отстаивать очереди.

Ранее сообщалось, что специальная правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, который делает обязательным изъятие у невыездных должников заграничного паспорта. При этом сообщается, что документ должен быть возвращён при выплате долга. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения.