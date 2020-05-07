В Госдуме напомнили об опасности выброшенных защитных масок

https://static.news.ru/photo/44a16410-9042-11ea-b3ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы выразили беспокойство в связи с бытовой утилизацией огромного количества защитных масок, которые используют граждане. По их мнению, их необходимо предварительно обезвреживать и отправлять в утиль так же, как медицинские отходы.

Соответствующий запрос уже направлен в профильные ведомства, сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он отметил, что десятки миллионов использованных масок, перчаток, респираторов вывозится на полигоны. Однако это зачастую материалы, которые разлагаются столетиями. К тому же такие средства защиты потенциально опасны, так как могут быть инфицированы, а контактируют с ними обычные дворники и сотрудники региональных операторов по вывозу мусора.

Наше главное предложение — установить для индивидуальных средств защиты такой же порядок обезвреживания и утилизации, как для медотходов с территорий медицинских учреждений, — цитирует Бурматова «Интерфакс».

Он подчеркнул, что на фоне пандемии COVID-19 само определение медицинских отходов в российском законодательстве нуждается в корректировке. Сейчас таковыми считается «только то, что образуется на территории медучреждений», однако трактовку пора расширять, считает депутат.

Ранее NEWS.ru писал, что глухие жители Бельгии призвали носить прозрачные защитные маски, благодаря которым они смогут читать по губам то, что говорят другие люди.