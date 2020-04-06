В Гидрометцентре назвали регионы, где ожидаются заморозки

https://static.news.ru/photo/c69e033e-7813-11ea-8d19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие дни в ряде российских регионов ожидаются ночные заморозки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погодой на текущей неделе будет управлять антициклон, который и принесёт с собой похолодание.

Синоптик отметил, что уже в ночь на 7 апреля в Подмосковье столбики термометров опустятся до −3... −8 градусов. Аналогичная температура ожидается во Владимирской, Рязанской и Костромской областях.

Сильнее всего похолодает в Приволжском федеральном округе. В ночь на 8 апреля там может быть до −10 градусов. До −1... −4 похолодает также в Воронежской, Брянской и Тамбовской областях. Заморозки прогнозируются и в Южном федеральном округе.

Это все связано с тем, что холодные воздушные массы будут быстро опускаться по восточной периферии антициклона, — пояснил Вильфанд РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что россиян ожидает «погодная чехарда». В центре погоды «Фобос» отметили, что она продлится всю первую половину апреля и частично может захватить вторую.