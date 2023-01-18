В ГД заявили, что вертолеты РФ «съедят» натовские Bulldog и Leopard Депутат Колунов: российские вертолеты «съедят» натовские Bulldog и Leopard

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор»

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил в разговоре с NEWS.ru, что Украина не сможет противостоять российской военной технике, несмотря на «накачивание» Киева западным оружием. По его мнению, танки Leopard и БТР Bulldog «получат по зубам» от российских вертолетов Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 «Аллигатор».

А вообще все мы знаем: как корабль назовешь, так он и поплывет. Можно не сомневаться, «Бульдоги» и «Леопарды» получат свое — и точно по зубам. Наши «Аллигаторы» и «Черные акулы» их просто «съедят», — сказал Колунов.

Ранее The New York Times сообщила, что Пентагон планирует направлять на Украину оружие со склада в Израиле. Таким образом американское военное ведомство хочет «удовлетворить острую потребность» Украины в артиллерийских снарядах. Автор материала добавил, что данное решение указывает на истощение американских запасов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке Вооруженных сил Украины».