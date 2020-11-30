В ГД внесли законопроект о снижении цен на обучение в вузах

https://static.news.ru/photo/3295d070-3304-11eb-aede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчёте стоимости обучения в вузах для студентов, которые из-за пандемии коронавируса были переведены на дистанционную форму занятий, сообщил один из авторов проекта, зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

Согласно пояснительной записке к документу, речь идёт о студентах очной или очно-заочной формой обучения.

По словам авторов законопроекта, в ряде случаев процесс обучения на дистанционке сводился к рассылке заданий по электронной почте и публикации сведений для самостоятельного усвоения, из-за чего качество образования заметно упало.

Таким образом, фактическая вовлеченность обучающихся в процесс обучения снизилась в разы и не позволила передать обучающимся знания и навыки в полноценном виде, как и проверить усвоение этих знаний, — говорится в документе.

По слова депутатов, вузы ответственны за качество образования, поэтому снижение цен на обучение при переходе на дистанционные технологии позволит образовательным организациям более ответственно выстраивать дистанционный формат, а студентам получить компенсацию за качественно изменившиеся условия обучения, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов сообщил, что Госдума не намерена фиксировать дистанционное образование в качестве одного из стандартов обучения. Это — исключительно вынужденная и временная мера. По его словам, он получает много вопросов о такой форме образования.