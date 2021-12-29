В ФССП рассказали о возможности погасить долги прямо в аэропорту

Временный запрет на выезд за рубеж из-за долгов может быть отменён уже через два часа после погашения задолженности, в том числе в аэропорту, сообщил РИА Новости зампредседателя Общественного совета ФССП России Владимир Гуреев. Однако, по его словам, оплачивать задолженности всё же стоит заранее.

По словам чиновника, сроки снятия временного ограничения на выезд значительно сократились благодаря электронному взаимодействию между ФССП и пограничной службой ФСБ России.

Сейчас на данную процедуру в среднем требуется два часа, — сказал он.

Гуреев уточнил, что гарантировать такие сроки нельзя из-за возможности задержек и сбоев в системе, однако в целом снятие ограничений обычно происходит в течение суток. Он также отметил, что гражданам, получающим извещения от ФССП через Госуслуги, уведомления о постановлениях могут приходить и в праздники, если они были вынесены в будние дни.

Ранее российских туристов, планирующих путешествия за рубеж на новогодние праздники, предупредили об ограничениях выезда за пределы страны из-за задолженностей. Размер задолженности, позволяющий установить ограничение на выезд из страны, составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Желающим отправиться за границу рекомендуется узнать о задолженности заранее и погасить её в случае необходимости.