В фонде «Тотальный диктант» пока не ждут статуса иноагента

Говорить о том, что фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» будет признан иностранным агентом, пока преждевременно. Об этом NEWS.ru заявила директор организации Ольга Ребковец.

Есть информация, что Минюст проводит внеплановую проверку, а ещё он запросил ряд документов. Мы их готовим сейчас. Цель всего этого нам пока неизвестна, — заявила Ребковец.

Руководитель организации добавила, что они запросили в Минюсте обращение, на основании которого была организована внеплановая проверка, чтобы понять, с чем она связана.

Иностранного финансирования у нас, конечно, нет, — сказала Ребковец.

Ранее стало известно о том, что Главное управление Министерства юстиции РФ по Новосибирской области планирует провести внеплановую проверку документов фонда «Тотальный диктант». Сотрудники Минюста будут изучать документы, не выезжая по месту работы организации. Соблюдение требований закона в ведомстве хотят проверить в течение девяти дней с 2 августа.