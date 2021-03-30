Вильфанд рассказал о заморозках в европейской части России

https://static.news.ru/photo/9bd301a8-91ea-11eb-b031-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории европейской части России ожидается небольшое похолодание. Об этом в среду, 31 марта, в разговоре с журналистами сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в европейской части страны уже прошли осадки, а к выходным столбики термометров опять начнут падать до показателей ниже нуля. С субботы на воскресенье температура опустится до минус пяти градусов.

2 апреля дождь, мокрый снег, 3 апреля облачно с прояснениями и небольшие осадки в виде мокрого снега, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что в среду воздух прогреется до восьми градусов тепла. На следующий день в среднем будет ещё теплее — от плюс 7 до 13 градусов.

Как ранее передавал NEWS.ru, за аномальным потеплением в регионы страны могут прийти заморозки. Такое мнение высказали ведущие российские метеорологи.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова напомнила, что в огородный период (с первых чисел мая) заморозки возможны вплоть до начала июня. Поэтому не исключено, что переменчивая погода с сильными перепадами дневной и ночной температур будет наблюдаться и в мае.