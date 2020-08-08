В Еврокомиссии ожидают создания вакцины от COVID к началу 2021 года

https://static.news.ru/photo/c4705884-da40-11ea-b225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre Lucas/dpa/Global Look Press

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что первая вакцина от COVID-19 может появиться уже в конце текущего — начале следующего года.

Даже если делать прогнозы на данный момент пока рискованно, у нас есть хорошие основания полагать, что первая вакцина будет доступна в конце этого — начале следующего года, — отметила Кириакидес в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Она подчеркнула, что вакцина не решит сразу все проблемы, но «постепенно позволит вернуться к нормальной жизни». А время играет решающую роль в вопросе преодоления коронавирусного кризиса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в КНР. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель лаборатории в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов не согласился с тем, что осенью человеческая популяция уже приобретёт коллективный иммунитет и в связи с этим вакцинация от коронавируса потеряет смысл. Он пояснил, что люди, переболевшие в лёгкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут снова заболеть во время очередной волны COVID-19.