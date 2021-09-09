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В ЕР предложили поменять отопительные нормы

04:19, 10 сентября 2021
В ЕР предложили поменять отопительные нормы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Депутат Госдумы от «Единой России» Елена Вторыгина обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением изменить нормы для начала отопительного сезона. Она считает, что включать отопление следует при предельной среднесуточной температуре 10 градусов тепла, а не 8, как сейчас, которая держится три дня, а не пять, сообщает РИА Новости.

Обращение депутата последовало на фоне трагедии в Ногинске, где в жилом доме произошёл взрыв бытового газа, унёсший жизни семи человек. Причиной взрыва мог стать газ, который на фоне похолодания в Подмосковье включили жильцы на ночь для обогрева квартиры.

Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с 8°С до 10°С, а также сокращения сроков с пяти до трёх дней, — написала Вторыгина.

Ранее стало известно, что в Москве сильно похолодало, но для включения отопления таких температур недостаточно. Однако социальные учреждения, среди которых школы, детские сады, больницы и поликлиники, всё же смогли выпросить досрочное включение тепла, рассказал вице-мэр Москвы Пётр Бирюков.

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