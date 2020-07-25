В Екатеринбурге оштрафовали блогеров за автопробег в новогодних костюмах

В Екатеринбурге блогеры устроили автопробег в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Полиция нашла участников акции и оштрафовала.
Как
Отмечается, что одного молодого человека и трёх девушек привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки людей и непристёгнутые ремни безопасности.
Как писал NEWS.ru, российская балерина Анастасия Волочкова оштрафована решением суда за проникновение в закрытое на карантин село Дивеево.
Суд признал её виновной по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Волочковой придётся заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
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