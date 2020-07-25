В Екатеринбурге оштрафовали блогеров за автопробег в новогодних костюмах

https://static.news.ru/photo/a06b17f2-cf51-11ea-a75b-fa163e074e61_660.jpg Фото: incekb/vk.com

В Екатеринбурге блогеры устроили автопробег в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Полиция нашла участников акции и оштрафовала.

Как сообщает «Говорит Москва», блогеры перекрыли одну улицу, чтобы устроить танцы с файерами. Это дало право полиции привлечь их по статье «Нарушение правил дорожного движения пассажиром транспортного средства».

Отмечается, что одного молодого человека и трёх девушек привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки людей и непристёгнутые ремни безопасности.

Как писал NEWS.ru, российская балерина Анастасия Волочкова оштрафована решением суда за проникновение в закрытое на карантин село Дивеево.

Суд признал её виновной по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Волочковой придётся заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.