В «Единой России» пообещали проследить за выплатами врачам в регионах

https://static.news.ru/photo/6360e536-9797-11ea-8cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высший совет «Единой России» намерен проследить за выплатами надбавок медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами. По словам председателя высшего совета ЕР Бориса Грызлова, из разных регионов РФ в партию поступают сигналы о проблемах с этими выплатами.

Сейчас необходимо усилить координацию действий, обмен опытом между руководителями субъектов Федерации, — цитирует Грызлова пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что невыплаты — «серьёзный, недопустимый сбой в системе реализации решений», и нельзя допустить, чтобы проблема, выявленная сейчас, «тиражировалась в дальнейшем». Грызлов предложил подключить к мониторингу ситуации региональных экспертов и пообещал на основании полученных результатов подготовить «партийные предложения по кадровым решениям».

Как писал NEWS.ru, Минкомсвязь России сообщила о новой функции на портале госуслуг. Она позволит врачам и медицинским работникам отправлять жалобы на отсутствие стимулирующих выплат. Предусмотреть раздел для обращений медиков поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение было принято на совещании с членами правительства.

Ранее стало известно, что кабмин выделил более 22,4 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам.