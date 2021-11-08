В ЕАО священник и звонарь осуждены за растление малолетних

В Еврейской автономной области осудили на 18 лет священника за растление малолетних детей, его жертвами стали 53 мальчика. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональной прокуратуре, добавив, что подельник злоумышленника также не остался безнаказанным.

Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью 8 лет с ограничением свободы на 2 года. Звонаря - к 12 годам колонии строгого режима с запретом 7 лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на 2 года. Их обвиняют в растлении 53 несовершеннолетних мальчиков. У священника - 51 эпизод, а у звонаря - 5 преступлений, два из которых совершены совместно с ним, — говорится в сообщении.

По версии следствия, 39-летний иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) служил настоятелем храма Святого пророка Илии в селе Амурзет (Октябрьский район). Вместе со своим помощником 26-летним звонарём Сергеем Моосом они совращали детей с 2007 года. В ходе обысков силовики изъяли у них предметы, не предназначенные для богослужений.

Ранее папа римский Франциск выразил глубокое сожаление в связи со случаями сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны священнослужителей во Франции. Он заявил, что испытывает стыд за преступления, связанные с педофилией. Также Франциск объявил о запуске процесса реформ, который осведомлённые во внутренней жизни Ватикана эксперты называют самыми амбициозными в современной истории теократического государства.