https://static.news.ru/photo/5adabed0-e682-11e9-8e09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Социальным работникам предложили разрешить отказывать в соцуслугах на дому людям с опасными формами заболеваний: туберкулёзом, инфекциями, психическими расстройствами.

Данный законопроект был внесён в Госдуму депутатами ЛДПР. Поправки предлагается внести в ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Такие заболевания могут причинить вред здоровью обслуживающего персонала.

Также авторами выступили вице-спикер ГД Игорь Лебедев, депутаты Сергей Натаров, Иван Пиляев, Елена Строкова и глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

Как ранее писал News.ru, американские врачи рекомендуют прививаться от гриппа перед началом сезона. При этом они отмечают, что сделать прививку «никогда не поздно».