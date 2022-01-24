В Донбасс прибыли сторонники «Правого сектора» для создания заградотрядов

Боевики «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) прибыли на линию соприкосновения в Донбассе. Как заявил РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики, их могут использовать для создания заградительных отрядов.

Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки, — сказал представитель народной милиции ДНР.

Ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы от ЕР Александр Бородай предположил, что боевые действия на Донбассе могут начаться в ближайшие дни или через три месяца, когда "подсохнет земля". По его словам, ВСУ интенсивно готовятся к наступлению в последние два-три месяца. К Донбассу стягиваются значительные силы — большое количество бронетехники и по меньшей мере 120 тысяч военнослужащих.

В Народной милиции ДНР заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс танки и реактивные системы залпового огня, а также самоходную и гаубичную артиллерию.

На возрастание угрозы провокации украинской стороны в отношении Донбасса указали в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что стягивание Киевом значительных сил к линии соприкосновения свидетельствует о подготовке к наступлению.