В ЦОДД согласны с идеей разделить потоки на Садовом Кольце Москвы

https://static.news.ru/photo/8510f270-ac05-11ea-bcd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центр организации дорожного движения поддерживает предложения о разделении потоков на Садовом Кольце. Идею вновь стали обсуждать после ДТП с актёром Михаилом Ефремовым. Вероятно, если бы между полосами было бы физическое препятствие, трагедии удалось бы избежать.

Были бы рады, если бы было принято такое решение, чтобы посередине Садового был организован газон с высокими бортами, на котором растут деревья или кустарники. Но этот вопрос надо обговаривать с архитекторами и теми, кто занимается растениями. На наш взгляд, это имеет смысл, — сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Александр Евсин.

Он подчеркнул, что на всех скоростных магистралях, особенно в центре города, потребность в разделении потоков есть. При этом Евсин также добавил, что вопрос разделения потоков не полностью находится в сфере принятия решений ЦОДД.

Резонансное ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиоиды и кокаин.

По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.