В ЦИК сообщили, сколько мест в Госдуме потеряла «Единая Россия»

«Единая Россия» лишилась 19 мест в Государственной думе по итогам выборов. Партия получит 324 мандата, тогда как в предыдущем созыве у неё было 343 кресла. Это следует из данных ЦИК РФ, пишет РИА Новости.

Меньше мандатов также получит ЛДПР (21 место против 39 в предыдущем созыве). КПРФ, напротив, увеличила количество мест на 15 и займёт 57 кресел (было 42). Больше мандатов получила и «Справедливая Россия — За правду», у которой будет 27 представителей в нижней палате парламента (было 23).

«Новые люди», которые впервые прошли в ГД, получат 13 мест. Партия Роста, не представленная в предыдущей Думе, получила один мандат. По одному креслу оставили за собой «Гражданская платформа» и «Родина». Также в парламенте будет пять самовыдвиженцев (до этого был только один).

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что ЕР «немного уменьшила» свой результат по сравнению с предыдущим голосованием в 2016 году. При этом партии удалось сохранить конституционное большинство.

В то же время, по данным СМИ, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко устроил банкет в честь победы ЕР. В АП остались довольны результатом голосования.