В ЦИК сообщили, сколько мест в Госдуме потеряла «Единая Россия»

«Единая Россия» лишилась 19 мест в Государственной думе по итогам выборов. Партия получит 324 мандата, тогда как в предыдущем созыве у неё было 343 кресла. Это следует из данных ЦИК РФ, пишет РИА Новости.
Меньше мандатов также
«Новые люди», которые впервые прошли в ГД, получат 13 мест. Партия Роста, не представленная в предыдущей Думе, получила один мандат. По одному креслу оставили за собой «Гражданская платформа» и «Родина». Также в парламенте будет пять самовыдвиженцев (до этого был только один).
Глава Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что ЕР «немного уменьшила» свой результат по сравнению с предыдущим голосованием в 2016 году. При этом партии удалось сохранить конституционное большинство.
В то же время, по данным СМИ, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко устроил банкет в честь победы ЕР. В АП остались довольны результатом голосования.