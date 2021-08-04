В ЦИК объяснили, почему в Грузии не будет участков на выборах в Госдуму

Россияне, находящиеся в Грузии, не смогут проголосовать на выборах в Госдуму, так как у России нет дипотношений с этой страной. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передаёт ТАСС.

Она рассказала , что организацией голосования в других странах занимается Министерство иностранных дел. Участки, как правило, открываются на базе дипломатических представительств РФ.

Соответственно, в тех странах, с которыми у Российской Федерации нет дипломатических отношений, нет соответствующих возможностей для проведения голосования. Примером такой страны является Грузия, — отметила она.

При этом на Украине участки откроются, так как с этой страной у России есть дипломатические отношения. На украинской территории работают четыре российских представительства, где по согласованию с местными властями откроются избирательные участки.

По информации МИД, украинская сторона заверила, что примет необходимые меры для обеспечения безопасности участков в дни голосования, — добавила она.

Ранее Памфилова рассказывала, что на Украине для проведения выборов в российскую Госдуму будут доступны избирательные участки в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. На территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик их не будет. ЦИК собирается открыть 348 участков для голосования в других странах. Их не будет только в Грузии, Йемене и Ливии.