В ЦИК объяснили, почему в Грузии не будет участков на выборах в Госдуму

Россияне, находящиеся в Грузии, не смогут проголосовать на выборах в Госдуму, так как у России нет дипотношений с этой страной. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передаёт ТАСС.
Она
Соответственно, в тех странах, с которыми у Российской Федерации нет дипломатических отношений, нет соответствующих возможностей для проведения голосования. Примером такой страны является Грузия, — отметила она.
При этом на Украине участки откроются, так как с этой страной у России есть дипломатические отношения. На украинской территории работают четыре российских представительства, где по согласованию с местными властями откроются избирательные участки.
По информации МИД, украинская сторона заверила, что примет необходимые меры для обеспечения безопасности участков в дни голосования, — добавила она.
Ранее Памфилова рассказывала, что на Украине для проведения выборов в российскую Госдуму будут доступны избирательные участки в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. На территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик их не будет. ЦИК собирается открыть 348 участков для голосования в других странах. Их не будет только в Грузии, Йемене и Ливии.