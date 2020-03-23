В честь своего дня рождения AliExpress устроит онлайн-концерт и озвучит знаковые вещи десятилетия. Акция пройдёт при участии московских музыкантов Playtronica.
Как сообщает пресс-служба маркетплейса, музыканты сыграют диджей-сет на десяти самих популярных предметах десятилетия — увлажнителе для воздуха, умной колонке, экошубе, селфи-палке, смартфонах и других.
Трансляция будет доступна в социальных сетях AliExpress Россия — «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассниках» 27 марта в 19:00. Вещи зазвучат благодаря midi-контроллеру Playtron, который позволяет играть на любых токопроводящих предметах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что AliExpress планирует отменить комиссию для российских продавцов, чтобы помочь малому бизнесу в период распространения коронавируса. Таким образом, Россия станет первой страной с нулевой комиссией магазина.
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