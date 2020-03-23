https://static.news.ru/photo/ddfd90d6-6d18-11ea-b772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В честь своего дня рождения AliExpress устроит онлайн-концерт и озвучит знаковые вещи десятилетия. Акция пройдёт при участии московских музыкантов Playtronica.

Как сообщает пресс-служба маркетплейса, музыканты сыграют диджей-сет на десяти самих популярных предметах десятилетия — увлажнителе для воздуха, умной колонке, экошубе, селфи-палке, смартфонах и других.

Трансляция будет доступна в социальных сетях AliExpress Россия — «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассниках» 27 марта в 19:00. Вещи зазвучат благодаря midi-контроллеру Playtron, который позволяет играть на любых токопроводящих предметах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что AliExpress планирует отменить комиссию для российских продавцов, чтобы помочь малому бизнесу в период распространения коронавируса. Таким образом, Россия станет первой страной с нулевой комиссией магазина.