В посёлке под Челябинском загорелись 63 дома

В посёлке Джабыка Челябинской области горят 63 дома. Жителей эвакуируют, сообщили в пресс-центре главка МЧС России по региону.

Действительно, свыше 60 зданий, в том числе 40 жилых домов, повреждены огнём в посёлке Джабык в Челябинской области, — сообщили спасатели.

Отмечается, что площадь возгорания лесов в Челябинской области выросла с 1,5 тыс. га до 4,8 тыс. га. Под угрозой ещё три соседних населённых пункта. На ликвидацию пожара дополнительно направлен борт Ил-76 МЧС России и группировка пожарных и спасателей в количестве 150 человек и 19 единиц техники. Сообщается, что на тушение пожаров в области будет брошен военный вертолет Ми-8.

Как сообщалось ранее, в подмосковной Коломне произошёл крупный пожар. Горели склады на площади 2 тыс. кв. м. Возгоранию был присвоен ранг повышенного уровня сложности.