В Челябинске произошёл «залповый выброс» сероводорода

В ночь на 18 августа в Металлургическом районе Челябинска произошёл «залповый выброс» сероводорода. Об этом в своём Telegram-канале сообщил замминистра экологии области Виталий Безруков. Он порекомендовал горожанам не открывать окна и сократить до минимума пребывание на улице утром.

Чиновник уточнил, что сильное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода зафиксировано у очистных сооружений Производственного объединения водоснабжения и водоотведения (МУП ПОВВ). Туда отправлена передвижная лаборатория для подтверждения полученных данных. Все материалы будут переданы в надзорные органы для проведения проверок, установления причин и наказания виновных, отметил замминистра.

Он посоветовал челябинцам в случае ощущения запаха сероводорода использовать маски, употреблять больше воды и проводить влажную уборку помещений.

Минэкологии области порекомендовало администрации города усилить полив улиц, а предприятиям — снизить дополнительно выбросы в атмосферу.

Ранее сообщалось, что в Ижевске в районе Городок Металлургов произошёл выброс 800 кг хлора. В результате были эвакуированы 10 работников «Ижводоканала», а также жители общежития Ижевского государственного технического университета.