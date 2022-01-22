В Чечне увидели национальный вопрос в деле о похищении жены судьи

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что особый интерес к делу похищения жены бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, связан с национальным вопросом. По его словам, всё дело в том, что полицейские, задержавшую женщину — чеченцы, пишет РБК.

Мы в очередной раз наблюдаем, как законные действия правоохранительных органов РФ приковывают к себе такое внимание со стороны жёлтой прессы и различных якобы правозащитников только в силу того, что полицейские из Чеченской Республики, — сказал министр.

Он также сказал, что правоохранители действовали в рамках закона. Дудаев отметил, что семья Янгулбаевых не реагировала на повестки с требованием явиться к следователю в качестве свидетеля. Их признали свидетелями по делу о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос жену Янгулбaева, показав постановление о её приводе как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД республики.

По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание. У представившихся чеченскими силовиками также было постановление о приводе самого Янгулбaева, но исполнить его не смогли из-за статуса судьи в отставке.

Действия силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе сыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаeвы.