В Чечне потребовали наказать «Новую газету» за статью о казнях в республике

https://static.news.ru/photo/5bdd50da-8718-11eb-bc1c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Общественная палата Чечни назвала статью «Новой газеты» о казнях в регионе клеветой. Общественники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «защитить сотрудников органов правопорядка» и «обеспечить законность».

Ранее «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Её главным героем стал бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он сообщил об убийствах как минимум 13 человек.

Общественная палата Чечни обвинила издание в клевете и крышевании преступников-дегенератов. Жертвы названы вымышленными и «высосанными из пальца», а сами сведения о казнях «порочащими» сотрудников правоохранительных органов республики.

Уважаемый Владимир Владимирович (Путин. — NEWS.ru)! Обращаемся к Вам как гаранту конституционных прав и свобод человека с просьбой защитить сотрудников органов правопорядка от подобного рода действий и обеспечить законность, — написали в Instagram организации.

Как ранее передавал NEWS.ru, вопрос о внесудебных казнях в Чеченской Республике необходимо задать представителям правоохранительных органов, они должны предметно изучить этот вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.