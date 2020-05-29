В центре Москвы продолжатся пикеты в поддержку задержанных журналистов

https://static.news.ru/photo/5f333624-a18a-11ea-8ae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: НОВОСТИ РОССИИ/vk.com

Возле здания МВД в центре Москвы 29 мая продолжатся одиночные пикеты в поддержку задержанных накануне журналистов — спецкора «Новой газеты» Ильи Азара и создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Выйти на Петровку собираются не только коллеги арестованных. Так, например, с одиночным пикетом возле здания МВД 29 мая встанет муниципальный депутат Юлия Галямина. Она заявила, что надеется на поддержку неравнодушных москвичей.

За день до этого были задержаны участники одиночных пикетов — журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.

Сотрудница СМИ позднее отметила, что ей удалось простоять с плакатом «Одиночный пикет — это не преступление» не более трёх секунд. После этого полиция отвела её в автозак. Сотрудники не представились, однако вели себя вежливо, сказала Фельгенгауэр.

Через какое-то время к нам присоединился Александр Плющев, которого тоже задержали. Когда меня задерживали, мне толком не разъяснили, почему меня задержали. У меня две статьи — 20.2 часть 5 КоАП, то, что касается одиночного пикета, и ещё административка по нарушению режима самоизоляции. Так что теперь меня ждут два суда, 17 июня и 26 июня, — приводит слова журналистки радио «Эхо Москвы».

Как ранее передавал NEWS.ru, в центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара за пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Позже Тверской суд вынес решение о его аресте на 15 суток.