В центре Гамалеи сообщили, что «Спутник V» не может повлиять на ДНК
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:45, 11 августа 2021
Фото: АГН «Москва»
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Вакцина «Спутник V» не способна повлиять на ДНК человека, так как не размножается в организме. Об этом сказал директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург, его слова передаёт РИА Новости.
Исходя из того, как сконструирован «Спутник V», это исключено. <...> «Спутник V» не является живой вакциной, — заявил Гинцбург.
Он добавил, что как-то изменить ДНК человека вакцина не может даже теоретически.
«Спутник V» является мРНК вакциной и содержит частичку кода от вируса, который навредить не способен. Организм в ответ на чужеродный белок создаёт антитела, которые при заражении не дадут коронавирусу присоединиться к клетке.
Ранее Александр Гинцбург оценил эффективность применения вакцины «Спутник V», которая была зарегистрирована в России ровно год назад, и назвал её преимущества. За это время были сняты определённые ограничения для онкобольных, препарат был разрешён для применения беременным и пожилым.