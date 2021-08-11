В центре Гамалеи сообщили, что «Спутник V» не может повлиять на ДНК

Вакцина «Спутник V» не способна повлиять на ДНК человека, так как не размножается в организме. Об этом сказал директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург, его слова передаёт РИА Новости.

Исходя из того, как сконструирован «Спутник V», это исключено. <...> «Спутник V» не является живой вакциной, — заявил Гинцбург.

Он добавил, что как-то изменить ДНК человека вакцина не может даже теоретически.

«Спутник V» является мРНК вакциной и содержит частичку кода от вируса, который навредить не способен. Организм в ответ на чужеродный белок создаёт антитела, которые при заражении не дадут коронавирусу присоединиться к клетке.

Ранее Александр Гинцбург оценил эффективность применения вакцины «Спутник V», которая была зарегистрирована в России ровно год назад, и назвал её преимущества. За это время были сняты определённые ограничения для онкобольных, препарат был разрешён для применения беременным и пожилым.