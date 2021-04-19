В центре Гамалеи рассказали о случаях ревакцинации «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/3f5fa6a0-a0fa-11eb-96a0-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Случаи ревакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V» были и в рамках гражданского оборота, сообщил заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

По его словам, у всех, кто вакцинируется повторно, через полгода фиксируются титры выше, чем после второй прививки.

Если мы ревакцинируем людей через четыре — шесть месяцев, а такие случаи уже и среди сотрудников [центра Гамалеи], и были в гражданском обороте, то мы имеем очень хороший отклик, — отметил он.

Логунов добавил, что вируснейтрализующие антитела не сохраняются в высокой концентрации долгое время, они исчезают в течение четырёх месяцев, а через полгода возвращаются к базовому уровню, передаёт РИА Новости.

Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что российский препарат от COVID-19 «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации.