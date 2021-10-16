В центре Гамалеи рассказали, как будет называться детская вакцина от COVID

Детский вариант вакцины от коронавируса может получить название «Спутник М». Об этом РИА Новости рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Литера М в названии препарата будет означать «для маленьких».

Наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, «маленькие». Может быть, будет литера М в этой вакцине, — приводит агентство его слова.

Некоторое время назад центр Гамалеи направил в Минздрав пакет документов на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Прививка ей будет осуществляться на добровольной основе с согласия родителей или законных представителей детей.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что вакцинация детей в России от COVID может начаться ближе к январю 2022 года. По её словам, в настоящее время продолжаются клинические испытания вакцины для детей.