Вирусолог объяснил снижение эффективности вакцин против «дельта»-штамма

Современные варианты вакцин от COVID-19 не полностью соответствуют иммунному ответу, возникающему у переболевших «дельта»-вариантом коронавируса, из-за серьёзных генетических изменений в вирусе, заявил NEWS.ru профессор вирусологии, заведующий отделом центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Существующие [в мире] вакцины уже не полностью соответствуют иммунному ответу, который образуется у людей после заболевания, вызванного «дельта»-инфекцией. Есть некоторые потери эффективности этих вакцин для лечения больных и инфицированных вирусом «дельта», — отметил профессор.

Он добавил, что препараты, в том числе «Спутник V», помогают предотвратить тяжёлое течение болезни, а в некоторых случаях полностью защищают от «дельта»-штамма.

«Спутник V» в этом отношении самый перспективный вариант, — отметил Бутенко.

Специалист объяснил, что мутация коронавируса является естественным процессом эволюции. С течением времени возникают новые варианты, поскольку процессы мутаций происходят быстро и активно.

Процесс эволюции и трансформации вируса может происходить в любом направлении, как в сторону повышения его опасности, его патогенности, так и в другом направлении — потери опасных свойств, — рассказал заведующий отделом центра имени Гамалеи.

По его словам, «дельта»-штамм сейчас наиболее распространённый, поскольку обладает коротким инкубационным периодом в два-три дня. Кроме того, симптоматика выделения вируса от больных более массивная, поэтому он приобрёл такую активность.

Профессор отметил, что в человеческой популяции задолго до пандемии циркулировали и продолжают циркулировать четыре варианта коронавируса, которые вызывают лёгкое лихорадочное заболевание. При этом они относятся к семейству «бета»-коронавирусов SARS-CoV-2.

Говоря о количестве антител для защиты от «дельта»-штамма, Бутенко подчеркнул, что пока никто на этот вопрос точно ответить не может.

Нужно длительное время, период наблюдений, анализ данных на очень больших репрезентативных материалах, прослеживать всю эту связь с заболеванием, с повторным заражением или активность антител. Пока только время может показать это, [коронавирус — это] новая и очень загадочная инфекция. Никто точного ответа вам не скажет, есть предположения, есть наблюдения, но они ещё недостаточны, — отметил эксперт.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что «дельта»-штамм коронавируса может ускользать от нейтрализующих антител и способен вызывать более тяжёлое течение заболевания.