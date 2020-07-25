В Боткинской больнице заявили, что актриса Кондулайнен к ним не поступала

В Боткинской больнице не подтвердили, что к ним в реанимацию поступала актриса Елена Кондулайнен. В справочной медучреждения дозвонившимся журналистам сказали, что пациентов с такой фамилией у них нет.
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У женщины закружилась голова и появились нарушения речи. Один из официантов вызвал бригаду скорой помощи. Кондулайнен отказывалась от госпитализации, однако врачи настояли на ней.
Ранее NEWS.ru писал о том, что народный артист РФ Валерий Гаркалин опроверг сообщения о своей госпитализации. СМИ сообщали, что артист неудачно упал и был доставлен в больницу с ушибом головы и резаными ранами лица. Однако сам артист заявил, что он «жив, здоров и счастлив». В феврале этого года Гаркалин попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких. Актёру 66 лет.
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