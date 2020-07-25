В Боткинской больнице заявили, что актриса Кондулайнен к ним не поступала

https://static.news.ru/photo/a91e55ec-ce81-11ea-9fb4-fa163e074e61_660.jpg Елена Кондулайнен Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В Боткинской больнице не подтвердили, что к ним в реанимацию поступала актриса Елена Кондулайнен. В справочной медучреждения дозвонившимся журналистам сказали, что пациентов с такой фамилией у них нет.

Об этом сообщает KP.RU. Ранее в СМИ появилась информация, что женщина попала в больницу с подозрением на инсульт. По данным «Московского Комсомольца», 24 июля ей стало плохо. В этот момент 62-летняя актриса находилась в ресторане «Времена года» в парке Горького, где в это время проходил выпускной вечер для школьников. К этому мероприятию отношения она не имела — просто пришла отдохнуть с друзьями.

У женщины закружилась голова и появились нарушения речи. Один из официантов вызвал бригаду скорой помощи. Кондулайнен отказывалась от госпитализации, однако врачи настояли на ней.

Ранее NEWS.ru писал о том, что народный артист РФ Валерий Гаркалин опроверг сообщения о своей госпитализации. СМИ сообщали, что артист неудачно упал и был доставлен в больницу с ушибом головы и резаными ранами лица. Однако сам артист заявил, что он «жив, здоров и счастлив». В феврале этого года Гаркалин попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких. Актёру 66 лет.