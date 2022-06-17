В Ботаническом саду рассказали, как правильно ухаживать за растениями Садовник «Аптекарского огорода» Дубенюк рассказал, как правильно ухаживать за растениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если россияне хотят получить крупные плоды хорошего качества, то их нужно прореживать, чтобы их не было слишком много, посоветовал главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк. Он также отметил, что цветы можно укрывать, поливать и защищать от заморозков, но прореживать их не стоит, передает РИАМО.

Здесь существуют общие правила. Если мы говорим о плодовых растениях, то должна быть произведена нормировка плодов. Для того чтобы плоды были крупными и хорошего качества, их должно быть не слишком много. Поэтому при завязывании уже плодов молодых проводится прореживание плодов, — отметил Дубенюк.

При этом в случае с декоративными растениями он порекомендовал не допустить появления семян после цветения, чтобы в следующем году оно было таким же пышным. Более того, по словам садовника, цветы нельзя срывать просто так. Их нужно срезать острым предметом выше почки наискосок, чтобы не повредить мягкие ткани растения.

Если мы говорим о срезке каких-то там древесных растений, то здесь нужно выполнять все правила. Делать срезы острым инструментом в правильном месте, и прочие тонкости садового искусства, которые надо просто знать, — резюмировал Дубенюк.

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