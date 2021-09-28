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В Белоруссии предложили ужесточить ответственность за призывы к санкциям

19:06, 28 сентября 2021
В Белоруссии предложили ужесточить ответственность за призывы к санкциям Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В палату представителей Национального собрания Белоруссии внесён законопроект об ужесточении уголовной ответственности за действия во вред национальной безопасности. В числе прочего, в документе говорится об усилении наказания за призывы к санкциям, сообщается в Telegram-канале нижней палаты республики.

Проект закона Республики Беларусь «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь» 27 сентября внесён в палату представителей депутатом Олегом Белоконевым <…>. Данный законопроект предусматривает изложение статьи 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь в новой редакции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ужесточение связано с распространением новых «специфических видов противоправного поведения» и с целью усиления превентивного потенциала данной уголовной статьи. Призывы к санкциям в отношении физических и юридических лиц страны отнесены к нанесению вреда национальной безопасности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по имеющейся у него информации, на некоторых белорусских промышленных предприятиях есть шпионы, работающие на Запад за деньги спецслужб. По его словам, эти люди пытаются узнать, как Минск намерен обойти санкции.

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