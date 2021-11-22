В базе ГД появились тексты проектов о лишении Рашкина неприкосновенности

В базе Госдумы появились тесты двух проектов постановлений о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности. Документы подготовлены думской комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам.

В первом проекте комиссия постановила дать согласие на лишение парламентария неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела по ст. 258 УК РФ (незаконная охота), а также на производство у него обысков и избрание меры пресечения в виде запрета определённых действий.

Во втором документе комиссия даёт согласие на привлечение Рашкина к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Ранее Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в произошедшем. Парламентарий пояснил, что приглашавшие его на охоту знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, а он их не проверял.

В КПРФ, несмотря на признание Рашкина, продолжают считать его дело политическим. Во фракции заявили, что не видят оснований для снятия с него депутатской неприкосновенности.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Позже депутат признался, что участвовал в охоте.